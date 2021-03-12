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Myanmar, altri dodici morti. Ma continuano gli scontri

Continuano le proteste anti golpe in Myanmar. Il bilancio della repressione di ieri conta 12 vittime. Nuovi scontri non solo a Yangon, ma anche in altre città

Myanmar, altri dodici morti. Ma continuano gli scontri
Myanmar, non si fermano le proteste anti golpe
Redazione Affaritaliani
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Myanmar, altri dodici morti. Ma continuano gli scontri
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Myanmar, altri dodici morti. Ma continuano gli scontri

Myanmar, continuano le proteste anti golpe: altri dodici morti 

Continuano le manifestazioni di protesta in Myanmar contro la giunta militare che ha rovesciato il governo civile il primo febbraio con un colpo di stato. Il bilancio della repressione di ieri è piuttosto pesante. Secondo quanto riportato da Reuters, le forze di sicurezza hanno ucciso dodici manifestanti. Nuove proteste sono state segnalate non solo a Yangon, ma anche in molte altre città, secondo le foto diffuse sui social media da testimoni e testate giornalistiche locali.