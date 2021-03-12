Myanmar, altri dodici morti. Ma continuano gli scontri

Myanmar, continuano le proteste anti golpe: altri dodici morti

Continuano le manifestazioni di protesta in Myanmar contro la giunta militare che ha rovesciato il governo civile il primo febbraio con un colpo di stato. Il bilancio della repressione di ieri è piuttosto pesante. Secondo quanto riportato da Reuters, le forze di sicurezza hanno ucciso dodici manifestanti. Nuove proteste sono state segnalate non solo a Yangon, ma anche in molte altre città, secondo le foto diffuse sui social media da testimoni e testate giornalistiche locali.