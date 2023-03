Nato, inviati 20.000 soldati polacchi in Ucraina. Rivelazione choc

La clamorosa intervista al colonnello Douglas MacGregor



Colonel Douglas MacGregor

In un’intervista del 1° marzo 2023, il Colonnello Douglas MacGregor ha dichiarato che 20.000 soldati polacchi sono stati inviati a combattere in Ucraina dalla NATO. Naturalmente, indossano uniformi ucraine, come i “consulenti” che dirigono le operazioni militari per conto degli Stati Uniti. La resistenza ucraina è un affare della NATO, è stata possibile grazie al sacrificio degli ucraini, all’intelligence americana e alle armi inviate dalla NATO.

Tuttavia, “We are fighting the inevitable”: l’Ucraina è persa. Douglas MacGregor – già consulente di Donald Trump – potrà essere considerato un oppositore di Joe Biden e come tale è certamente parziale, ma difficilmente si potranno confutare le sue affermazioni.

Ancora una volta, ciò che dice è illuminante e conferma il ruolo determinante del Deep State. In sintesi, gli americani hanno violato gli accordi di Minsk, instaurato un regime neonazista ai confini della Federazione Russa e impiantato laboratori per la guerra biologica, finanziati anche dalla società partecipata da Hunter Biden. Gli Stati Uniti hanno investito una montagna di soldi in Ucraina, ma “We don’t live in Europe”. Gli europei ne hanno abbastanza della guerra, le manifestazioni di protesta in Germania (e che ora incominciato anche in Francia) lo dimostrano. “Americans need to wake up”. L’Ucraina non è il 54° Stato degli Stati Uniti. Dal 2014 l’America ha riorganizzato, addestrato e armato l’esercito ucraino in funzione antirussa.

La domanda è: “Cosa faremo ora?”. La sua opinione è che fino al momento in cui l’esercito russo sarà alle porte di Kiev, non si farà nulla. Putin ha reagito alle provocazioni americane. Prima dell’invasione russa, la guerra nel Donbass – scoppiata nel 2014 a causa del colpo di Stato organizzato dagli Stati Uniti che provocò la fuga del Presidente democraticamente eletto Viktor Janukovyč - aveva già provocato circa 14.000 morti.

Rammento le parole profetiche di Giulietto Chiesa, 2015: “Siamo alla viglia di una guerra, di una grande guerra. … Io credo che ci troviamo in un grande pericolo. Hanno abbattuto Viktor Janukovyč con un colpo di Stato nazista. … Sessanta milioni di italiani sono totalmente ingannati tutti i giorni da tutti i canali televisivi e da tutti i più importanti giornali”.