La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha fatto visita ad Aleksei Navalny quando l'oppositore russo era in cura in un ospedale di Berlino dopo essere stato avvelenato in Russia. Lo ha riferito Der Spiegel senza citare fonti ma sottolineando che la cancelliera e' andata a trovare Navalny nell'ospedale la Charite', dove il dissidente e' stato ricoverato per 32 giorni.