Oms, ok all'inchiesta indipendente. Intesa Usa-Cina: “Al momento opportuno”

Oms, approvata l’inchiesta indipendente su risposta a pandemia

I Paesi membri dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno raggiunto un accordo per un'inchiesta indipendente per valutare la risposta dell'organizzazione alla pandemia di Covid-19. I 194 Paesi membri dell'Oms, compresi gli Stati Uniti e la Cina, hanno adottato la risoluzione che prevede l'avvio "al più presto di un processo di valutazione imparziale, indipendente e completo" dell'azione internazionale coordinata dall'Oms impegnata di fronte alla pandemia, al fine di "migliorare capacità globali di prevenzione, preparazione e risposta alla pandemia". L'inchiesta "avverrà al momento opportuno", si legge.

Oms, Taiwan: "Noi esclusi per motivi politici"

"Mi rammarico per il fatto che ancora una volta l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) abbia escluso Taiwan dal dialogo internazionale per motivi politici". Così in un tweet la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen. "La politica non dovrebbe mai prevalere sulla professionalità enessun carico di pressioni ci fermerà nella battaglia contro la Covid-19e dal contribuire alla salute globale", conclude Tsai che – con l'hashtag '#TaiwanIsHelping' - condivide una foto in cui si ribadisce che la decisione "non è nell'interesse della comunità internazionale". Taiwan, considerata un "modello" nella risposta alla pandemia, non èstata invitata a partecipare ai lavori dell'Assemblea dell'Oms, che sisono aperti ieri. Non manca un riferimento alla questione di Taiwan, che Pechino considera una "provincia ribelle", nella lettera con cui Donald Trump minaccia di sospendere per sempre i fondi all'Oms e l'adesione degli Stati Uniti all'Organizzazione nel mezzo delle scintille con Pechino sull'origine del coronavirus. "Le autorità di Taiwan avevano comunicato informazioni all'Oms sulla trasmissione tra esseri umani di un nuovo virus", ma - si legge - l'Oms "ha scelto di non condividere queste informazioni cruciali con il resto del mondo, forse per motivi politici". Il presidente americano ha denunciato "l'allarmante assenza di indipendenza" dell'Oms dalla Cina.

Oms, Cina: Taiwan incolpi se stessa per esclusione

A stretto giro arriva la risposto di Pechino con il portavoce dell'Ufficio per le Relazioni con Taiwan del Consiglio di Stato, Xiaoguang: “Taiwan deve incolpare solo se stessa e la leadership del Partito Democratico-Progressista per l'esclusione dall'Organizzazione Mondiale della Sanita'. Una dichiarazione citata dalla Tv statale Cctv, in cui si è ribadito che "esiste una sola Cina la mondo e Taiwan fa parte della Cina" e che Pechino ha sempre a cuore "la salute e il benessere dei connazionali dell'isola". Ma ha accusato l'attuale leadership di Taiwan di non avere riconosciuto pubblicamente il "Consenso del 1992" sul principio dell'unica Cina tra i due lati dello Stretto, minando i rapporti tra Pechino e Taipei.

"Taiwan non ha partecipato all'Assemblea Mondiale della Sanita' per quattro anni consecutivi e la responsabilita' ricade interamente sulle autorita' del Dpp", il Partito Democratico-Progressista della presidente Tsai Ing-wen, ha detto Xiaoguang. Le interferenze di Taiwan nell'Oms mostrano "il vero volto delle autorita' del Dpp", ha aggiunto, che fa prevalere gli interessi politici di quella che definisce la "indipendenza" di Taiwan sulle questioni di sanita' pubblica. Poco prima del commento del portavoce cinese, Tsai aveva espresso rammarico su Twitter per l'esclusione di Taiwan dall'Oms, citando "ragioni politiche" dietro la scelta di escludere l'isola dal dialogo internazionale. Taiwan aveva partecipato, in tempi recenti, come osservatore all'Assemblea Mondiale della Sanita' dal 2009 al 2016, quando al vertice dell'isola c'era Ma Yong-jeou, del Partito Nazionalista, su posizioni piu' concilianti con Pechino rispetto al Dpp di Tsai.