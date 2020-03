Onu: cessate il fuoco mondiale. Macron e Xi chiedono un G20 straordinario

La comunità internazionale si muove per fronteggiare l'emergenza coronavirus. E' un appello a un''cessate il fuoco mondiale'' nel pieno della pandemia da coronavirusquello lanciato dal Segretario generale delle Nazioni Unite AntonioGuterres in videoconferenza. Chiedendo la fine delle ostilità perproteggere le comunità colpite dai conflitti, Guterres ha chiesto di''metter fine al mal di guerra e di combattere la malattia che ta oradevastando il nostro morto. Iniziamo dal fermare i combattimenti ovunquee ora''. La tregua mondiale, ha aggiunto, è fondamentale per aiutare acreare corridoi salvavita che possano permettere la consegna di aiuti el'apertura di canali diplomatici. Guterres ha quindi rivolto un pensieroai ''più vulnerabili, donne e bambini, persone con disabilità,marginalizzati e sfollati'', che ''corrono il rischio maggiore disoffrire a causa del Covid-19".

Coronavirus: Macron e Xi chiedono G20 straordinario - I presidentidi Francia, Emmanuel Macron, e Cina, Xi Jinping, chiedono laconvocazione di un G20 straordinario. Lo si apprende dall'Eliseo. Il verticestraordinario dovrebbe essere dedicato - secondo quanto si apprendedalla presidenza francese - agli aspetti sanitari ed economici dellacrisi del Coronavirus. "I due presidenti - ha fatto sapere l'Eliseo - sisono accordati sul fatto che la tenuta di questo vertice sarebbe utilesoprattutto sul piano sanitario, associando l'Oms per lavorare insiemesui trattamenti e il vaccino, e sul piano economico (stabilizzazionedell'economia mondiale con misure coordinate sul piano finanziario emonetario e sostegno agli stati piu' vulnerabili)".