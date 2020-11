"Piano per un attacco a Filadelfia". La polizia indaga. Tensioni negli Usa

La polizia di Filadelfia, in Pennsylvania, sta indagando su un presunto piano per attaccare, la notte scorsa, il Pennsylvania Convention Center, dove si sta effettuando il conteggio dei voti nella città. Lo ha riferito la filiale locale dell'emittente Usa, Abc, 6abc Action News. La polizia era stata allertata sull'arrivo in città di un gruppo di persone, forse una famiglia, arrivate dalla Virginia su un fuoristrada. Al momento un uomo è stato fermato, ma non è chiaro se il fermo sia legato all'inchiesta e in che senso. In Pennsylvania continua lo spoglio per le elezioni presidenziali, così come negli altri Stati 'too close to call', Georgia, North Carolina, Arizona e Nevada. In Pennsylvania, il candidato dem, Joe Biden, è indietro di 22.500 voti e il suo svantaggio si sta assottigliando. Al momento l'ex vicepresidente Usa ha 264 delegati del collegio elettorale (se si considerano le proiezioni di Fox News e AP News, che la notte delle elezioni gli hanno già assegnato l'Arizona) o 253 se non si contano i delegati del Copper State. Se Biden ce la facesse ad accaparrarsi lo Stato, che assegna 20 grandi elettori, avrebbe numericamente in tasca la vittoria. La Pennsylvania dovrebbe essere assegnata nella prima parte della mattinata odierna.



Usa 2020: Biden a Wilmington, Secret Service rafforza sua tutela - I servizi segreti Usa si preparano ad inviare rinforzi a Wilmington, in Delaware, il feudo elettorale dell'ex vice presidente Usa, Joe Biden, che presto potrebbe raggiungere (e superare) il fatidico numero di 270 grandi elettori, che gli consentiranno di rivendicare la vittoria della Casa Bianca. Lo anticipa il Washington Post, che cita due fonti informate. Il team di uomini rafforzerà la 'bolla' protettiva già esistente attorno al candidato dem, che sembra intenzionato a rimanere ancora un altro giorno a Wilmington, dove oggi potrebbe fare un importante discorso.