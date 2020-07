Polonia, elezioni: Duda riconfermato col 51,2%. I sovranisti battono i filo-Ue

Polonia, elezioni presidenziali: Duda riconfermato col 51,2%

Il presidente polacco uscente Andrzej Duda ha battuto al ballottaggio il liberale Rafal Trzaskowski. Con il 99,7% dei voti scrutinati, Duda è al 51,2% e si aggiudica il testa-a-testa. I votanti sono stati quasi il 68%, affluenza record per la Polonia, in quello che da molte parti è stato visto, scrive la Bbc, come un referendum fra due visioni opposti del Paese e dei suoi rapporti con l'Unione Europea. Duda ha annunciato l'intenzione di andare avanti con le sue controverse riforme. Quella giudiziaria è in corsa in una procedura d'infrazione da parte dell'Ue. Duda è contrario all'aborto e ai matrimoni gay.

Come ha scritto Affaritaliani.it nei giorni scorsi, le elezioni presidenziali polacche rappresentano due opposte visioni della democrazia, della società e dell’Europa più in generale. Dopo una campagna elettorale anomala, tra emergenza coronavirus, comizi vietati e accuse di brogli, il primo turno del 28 giugno aveva riportato dei risultati incerti: il superfavorito Duda si era fermato al 43% dei voti, mentre il sindaco di Varsavia aveva superato le aspettative andando oltre il 30%.

Le elezioni polacche interessano l'Italia da vicino perché il presidente neo-eletto, sostenuto dal partito della destra radicale Diritto e giustizia (in polacco Prawo i Sprawiedliwość, PiS), è una forza euroscettica, il che vuole significare che la trattativa di Bruxelles fra i capi di Stato e di governo per l’approvazione dei piani economici a sostegno di una maggiore integrazione europea, come il Next Generation Eu, sarà ancora più dura.