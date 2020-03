Quarantena per chi arriva dall'Italia. Anche Londra ci mette nella lista ner

Le autorita' sanitarie britanniche hanno esteso l'indicazione della misura precauzionale dell'auto-isolamento per due settimane per chi arrivi o rientri nel Regno Unito dall'intero territorio italiano, in presenza di sintomi anche lievi di coronavirus. Lo ha annunciato stasera il professor Chris Witty, principale consulente medico del governo di Londra, precisando che l'advice - finora limitato dal Foreign Office a chi arrivava dall'Italia del Nord - e' legato "all'evoluzione della situazione" nella Penisola.



"L'evoluzione della situazione in Italia ci ha fatto decidere che fosse prudente estendere a questo punto l'area geografica (coinvolta dall'indicazione dell'auto isolamento a casa) dall'Italia settentrionale a tutta l'Italia", ha sottolineato il professor Whitty. L'indicazione resta la stessa: isolamento volontario per chiunque abbia sintomi influenzali al ritorno dall'Italia, con l'eccezione di chi arriva dagli 11 Comuni di Lombardia e Veneto dichiarati in lockdown dal governo italiano, per i quali la stessa precauzione e' richiesta anche in assenza di sintomi. Whitty ha quindi confermato i 115 contagi accertati ad oggi nel Regno Unito, con 25 casi in piu': 17 contratti in Paesi indicati come "epicentro" attuale dell'infezione, Italia inclusa, e 8 invece ammalatisi direttamente oltre Manica, attraverso contatti a cui si sta al momento cercando di risalire. Confermato anche il passaggio dalla fase del solo "contenimento" a quella del tentativo di "rallentamento" della diffusione di un virus ormai presente, con ulteriori misure messe gia' allo studio dal governo di Boris Johnson in una serie di riunioni di emergenza e che dovrebbero essere annunciate a partire da lunedi' prossimo.