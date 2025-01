Quarticciolo, la guerra della droga: preso pusher, i clienti si mettono in fila

Succede al Quarticciolo, quartiere a est di Roma, dove una settimana fa una Volante della Polizia è stata circondata da un gruppo che difendeva uno spacciatore arrestato. Da allora è lotta senza tregua, sino al paradosso di martedì: dopo l'ennesimo arresto un gruppo di clienti è rimasto in attesa che lo spacciatore fosse sostituito.

Il martedì di “tolleranza zero”

Ad agire ancora gli agenti della Polizia di Stato. Stessa scena, orari diversificati, effetto sorpresa, target diversificati: dalla droga alle armi, senza trascurare le occupazioni senza titolo di immobili. Tutto è iniziato con un soggetto che, alla vista degli investigatori della Squadra Mobile, si è dato alla fuga sui tetti dei palazzi del Quarticciolo, dopo essersi liberato di uno zaino. Bloccato, ha assistito poi alla perquisizione della borsa di cui si era disfatto, con la scoperta ed il sequestro di 2 revolver e munizionamento per circa 100 colpi. A finire in manette anche uno spacciatore della zona, colto in flagranza dagli uomini del Distretto Prenestino. Sequestrate 120 dosi di crack e 570 euro in contanti. Anche in questo caso, il fermo del pusher ha indotto la reazione di alcuni soggetti della zona, tuttavia non sfociata in alcuna conseguenza grazie al fermo presidio del territorio da parte della Polizia.

In fila per acquistare la droga

Nelle ore successive, gli uomini del Commissariato hanno proceduto al controllo dei numerosi clienti rimasti in attesa del pusher, ignari del suo arresto. Complessivamente sono 7 i cittadini di origine extracomunitaria fermati ed accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione, dove, nelle prossime ore, all’esito dei controlli di rito, sarà definita la loro posizione, anche valutando il collocamento presso CPR dell’intero territorio nazionale.

Raffica di arresti il giorno dopo

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito una serie di blitz antidroga, arrestando 18 persone e sequestrando centinaia di dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack, hashish, thc liquido nonché materiale idoneo a tagliare e confezionare le dosi di stupefacente.

Trovato Thc in forma liquida

Nel corso dei controlli, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, a ridosso del Quarticciolo, hanno fermato un’autovettura con due persone a bordo, che sono state trovate in possesso di diverse dosi di marijuana. Dai primi accertamenti effettuati nell’immediatezza, i Carabinieri hanno intuito che gli stessi erano in contatto telefonico con un uomo che deteneva in casa ulteriori quantità di sostanze stupefacenti. A quel punto, i militari non hanno perso tempo; sono riusciti ad individuare l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto oltre 2 kg di hashish, 417 grammi di marijuana, 14 flaconcini di principio attivo THC in forma liquida e 1680 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. Tutto sequestrato.