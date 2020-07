Recovery fund, confermati i 750 mld. Michel modifica i criteri di allocazione

Recovery fund: proposta Michel conferma 750miliardi - Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, propone di mantenere intatta l'entita' del Recovery Fund, a 750 miliardi di euro, e di confermare la proporzione tra trasferimenti a fondo perduto e prestiti, rispettivamente 500 e 250 miliardi. Lo ha spiegato lo stesso Michel presentando la proposta negoziale per raggiungere un accordo sul Recovery fund ed il bilancio Ue 2021-2027, al vertice del 17 e 18 luglio.

Michel propone un bilancio Ue di 1.074 miliardi - Proponiamo "un bilancio europeo per il 2021-2027 di 1.074 miliardi. Ed i rimborsi (un meccanismo di correzione per la contribuzione) verranno mantenuti per Germania, Austria, Danimarca, Olanda e Svezia". Cosi' il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, presentando la proposta negoziale per trovare un accordo sul Recovery fund ed il bilancio Ue 2021-2027. La proposta all'1,07% e' un compromesso tra l'1,09% avanzato a febbraio e la richiesta dei Paesi Frugali (Olanda, Danimarca, Austria e Svezia) all'1,05%.

Brexit: Michel propone una riserva da 5 miliardi di euro - Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, propone di creare "una riserva di 5 miliardi per contrastare conseguenze impreviste legate alla Brexit". Lo ha spiegato lo stesso Michel, presentando il progetto negoziale per il Recovery fund ed il Bilancio Ue 2021-2027.

Bilancio Ue: proposta Michel, stato diritto e' una condizione - "Non abbasseremo la testa. Lo stato di diritto e' al cuore dei valori dell'Ue" ed e' una delle condizionalita' che compongono "la mia proposta". Cosi' il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, presentando il progetto negoziale per il Bilancio Ue 2021-2027 ed il Recovery Fund, per raggiungere un accordo al vertice europeo del 2021-2027.

Recovery fund: proposta Michel modifica criteri allocazione - La proposta del presidente del Consiglio europeo Charles Michel modifica i criteri di allocazione dei trasferimenti a fondo perduto del Recovery Fund, uno dei punti piu' contestati dai partner Ue del progetto presentato dalla Commissione europea. Lo ha spiegato lo stesso Michel presentando la proposta negoziale per raggiungere un accordo sul Recovery fund ed il bilancio Ue 2021-2027 al vertice del 17 e 18 luglio. Le modifiche riguardano il terzo anno dei trasferimenti (il 2023), che prende in considerazione, tra gli altri parametri, il calo del Pil nel 2020 e 2021, osservato nel 2022.

Recovery fund:proposta Michel,piu' voce a Stati in governance - Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel propone di dare un ruolo piu' forte al Consiglio, e quindi agli Stati, sulla governance del Recovery Fund. I piani di riforme strutturali nazionali per l'accesso al Fondo dovranno seguire le raccomandazioni per Paese del Semestre europeo. Secondo quanto spiegano fonti Ue, la Commissione dovrebbe dare una valutazione, che dovrebbe essere poi votata dai Paesi a maggioranza.