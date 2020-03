Rinviate le primarie Dem in Ohio. Il coronavirus si abbatte sugli Usa

Gli Stati Uniti stanno scoprendo il coronavirus. A caro prezzo. Si credevano invincibili, anche per le rassicurazioni del presidente Donald Trump (che poi ha fatto rapida marcia indietro), ora è tutto diverso. A Wall Street i listini Usa sono scesi ai minimi dal 1987, con il Dow Jones in calo del 12,9%, mentre i positivi al Covid-19 sono ormai diverse migliaia.



Di questa mattina la notizia forse più clamorosa: poche ore prima dell'apertura dei seggi elettorali, il governatore dell'Ohio ha annunciato il rinvio delle primarie presidenziali a causa "dell'emergenza sanitaria" del coronavirus. Si tratta del primo provvedimento del genere nella lunga corsa alla nomination Democratica dominata da Joe Biden contro Bernie Sanders.



Il governatore repubblicano dell'Ohio, Mike DeWine, ha dichiarato su Twitter che il voto durante la crisi di Covid-19 "costringerebbe gli addetti alle elezioni e gli elettori a mettersi in una posizione inaccettabile di pericolo". Pertanto, il suo dirigente dei servizi sanitari "ordinera' la chiusura dei seggi elettorali per l'emergenza sanitaria", ha affermato, prendendo questa decisione contro il parere di un giudice. Il numero di casi confermati di coronavirus negli Stati Uniti ha superato ieri i 4.200 casi, tra cui oltre 70 decessi.



Il voto previsto per oggi in altri tre Stati - Arizona, Florida e Illinois - e' stato mantenuto con misure precauzionali rafforzate. Donald Trump aveva giudicato "inutile" il rinvio delle primarie. Louisiana, Georgia e Kentucky, che avrebbero dovuto votare in seguito, hanno gia' rinviato le loro elezioni a maggio e giugno. Altri Stati potrebbero presto seguire.