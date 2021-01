Sono oltre 3.000 i manifestanti arrestati in tutta la Russia per aver preso parte alle proteste, non autorizzate, per chiedere la liberazione di Alexei Navalny, l'oppositore incarcerato due settimane fa. Lo riferisce l'Ong Ovd-Info, che sta monitorando la mobilitazione. La citta' dove sono state arrestate piu' persone e' Mosca, con 456 arresti. Seguono San Pietroburgo (200 arresti), Krasnoyarsk (194 arresti), Vladivostok (129 arresti) e Novosibirsk (103 arresti).