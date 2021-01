Russia, proteste pro Navalny in tutto il paese: quasi 900 arresti

E' salito a 900 il numero dei dimostranti arrestati in tutta la Russia nel nuovo giorno di mobilitazione per la liberazione di Alexei Navalny, l'oppositore del Cremlino detenuto da due settimane. Controlli capillari sono in corso a Mosca, dove e' prevista a breve la partenza della manifestazione. Secondo Meduza, sito di informazione vicino all'opposizione, sarebbero gia' almeno sette le persone fermate a Mosca, tra le quali Dmitry Nizovtsev, giornalista vicino a Navalny la cui casa sarebbe stata perquisita. Nella capitale russa sette stazioni della metropolitana sono state chiuse, numerose linee di superfice sono state dirottate ed e' stato limitato il traffico pedonale al di fuori del centro, allo scopo di scoraggiare il piu' possibile l'afflusso dei manifestanti, che dovrebbero concentrarsi a Piazza Lubjanka.

La vicina stazione della metropolitana di Chistye Prudy e' stata circondata da un cordone di polizia, che sta sottoponendo a controlli i passanti. Proteste sono state segnalate in numerose citta', da Vladivostok, dove gli arresti sono stati 57, a Novisbirsk, dove almeno 5 mila persone sono scese in piazza nonostante un termometro che segna 21 gradi sotto zero e le forze dell'ordine hanno fermato almeno 30 dimostranti. Mobilitazioni e decine di arresti anche a Novokuznetsk, Omsk, Nizhny Tagil, Krasnoyarsk e Perm. A Yekaterinburg, quarta citta' piu' popolosa della federazione, sono migliaia i cittadini in strada (7 mila secondo gli attivisti, 2 mila secondo la polizia).