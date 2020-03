Russia, Putin diventerà zar a vita. Con una legge ad hoc supererà Stalin

Mentre il mondo combatte il Coronavirus, la Russia blinda la poltrona di presidente. Con un inaspettato emendamento approvato dal Parlamento russo, che gli permetterebbe di ricandidarsi per altri due mandati superando potenzialmente Stalin. Putin si è preparato la possibilità di rimanere al potere fino al 2036.

Il disegno di legge costituzionale presentato da Vladimir Putin è stato approvato in terza lettura, quella finale, dalla Duma di Stato. Adesso il testo sarà sottoposto al via libera della camera alta, il Consiglio della Federazione. La riforma voluta dla capo del Cremlino gli spiana la strada per rimanere al potere. Sono stati approvati circa 390 emendamenti, ha annunciato lo speaker della Duma Vyacheslav Volodin. Molti degli emendamenti erano stati proposti dal gruppo di lavoro composto da deputati, membri del Consiglio della Federazione, esperti e personalità pubbliche. Una parte sostanziale degli emendamenti è stata presentata alla Duma dal presidente russo. Il parlamento russo approva così un emendamento a una legge costituzionale che, se supererà i passaggi praticamente scontati alla Corte costituzionale e a un referendum popolare, darà la possibilità all’attuale presidente Vladimir Putin di rimanere al potere fino al 2036. È l’ultimo sviluppo di un piano che gli osservatori seguivano e commentavano da tempo, cioè quello preparato da Putin per poter rimanere presidente oltre il 2024, termine oltre il quale al momento non potrebbe ricandidarsi.