Putin: "Contro la Russia vera guerra. L’Occidente vuole dettare le sue regole"

Putin, contro di noi scatenata una vera guerra

"Contro la Russia è stata scatenata una vera guerra ma abbiamo sconfitto il terrorismo", con queste parole il presidente russo Vladimir Putin ha aperto il suo discorso per il "Giorno della vittoria", la celebrazione della vittoria sovietica contro la Germania nazista nella Seconda guerra mondiale.

Putin, 'l'Occidente vuole dettare le sue regole al mondo'

L'Occidente "provoca conflitti sanguinosi", semina la "russofobia" e pretende di "dettare le sue regole a tutte le nazioni", ha tuonato Putin.

Putin: "Occidentali hanno dimenticato le conseguenze nazismo"

Le "élite occidentali" hanno dimenticato quelle che furono "le conseguenze delle pretese naziste di dominare il mondo".

V-Day: Putin a soldati in Ucraina, "orgoglioso di voi"

"L'intero Paese si e' mobilitato per sostenere i nostri eroi" che combattono nell'operazione militare in Ucraina, ha detto Putin, nel suo discorso per il V-Day. "Le battaglie che decidono il destino della nostra patria sono sempre diventate sacre", ha dichiarato, "siamo orgogliosi di chi partecipa all'operazione militare speciale, non c'e' cosa piu' importante oggi".