Russia, sfida a Putin: centinaia di persone ai funerali di Navalny

Alexey Navalny, il più noto oppositore di Vladimir Putin, morto improvvisamente a 47 anni il 16 febbraio in una colonia penale russa. Per il presidente Joe Biden, il responsabile è lo stesso Putin.

Navalny: 3 ore prima funerali, coda di gente davanti chiesa

Gia' tre ore prima dell'inizio ufficiale della cerimonia funebre per Aleksei Navalny, davanti alla chiesa dell'icona della Madre di Dio 'allevia i miei dolori' nel quartiere Maryno di Mosca, si e' formata una coda di gente con fiori in mano che aspetta di partecipare all'addio all'oppositore russo.

Le immagini della coda ordinata e silenziosa, incanalata tra transenne e sotto stretta sorveglianza della polizia, sono state diffuse dai canali social della squadra di Navalny, che promette una diretta dei funerali sul canale YouTube del politico morto in carcere il 16 febbraio scorso.

Navalny: alla famiglia non e' stata ancora consegnata la salma

I responsabili dell'obitorio dove si trova la salma di Aleksei Navalny non hanno ancora consegnato la salma dell'oppositore ai suoi parenti, arrivati gia' da due ore sul posto in vista poi dei funerali previsti tra meno di due ore nella chiesa del quartiere Maryno, a Mosca. A denunciarlo e' stata la portavoce dell'oppositore, Kira Yarmysh. "I parenti sono arrivati all'obitorio alle 10 (le 8 in Italia), quando avrebbero dovuto consegnare il corpo di Aleksei.

Il corpo non e' stato ancora rilasciato. Il programma (dei funerali) non e' stato ancora spostato, ma potrebbero esserci dei ritardi", ha scritto Yarmysh. Intanto davanti alla chiesa e vicino al cimitero dove sara' sepolto si sono raccolti, oltre a un gran numero di agenti di sicurezza, anche numerose persone. Secondo media indipendenti russi sarebbero almeno duemila.

A Voronezh fermate 7 persone dirette a suoi funerali

A Voronezh, circa 500 chilometri a Sud di Mosca, la polizia ha fermato almeno sette persone, dirette nella capitale ai funerali dell'oppositore Aleksei Navalny. Secondo quanto denunciato da uno dei collaboratori locali di Navalny, Evgehni Karpov, tra le persone di cui si e' persa traccia risulta esserci anche un membro della campagna elettorale del mancato candidato pacifista Boris Nadezhdin, a cui e' stato impedito di sfidare Valdimir Putin alle presidenziali di meta' mese.