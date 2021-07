Scena hot durante la seduta parlamentare: deputato dimentica cam accesa. VIDEO

Mentre il Congresso argentino stava discutendo delle misure di contenimento del Covid-19 in videoconferenza, il deputato della camera bassa, Juan Ameri, noto avvocato, si lascia andare a effusioni con la compagna in diretta streaming. Il presidente del Congresso, Sergio Massa, in un discorso dinanzi alla plenaria parla di “eccesso delle regole di convivenza” chiedendo la sospensione immediata di Ameri. Il deputato si dimette.

-- Controversy in Argentinean Parliament as Lawmaker resigns after kissing girlfriend's breast in virtual session.



Salta legislator Juan Emilio Ameri was suspended from Congress for kissing his girlfriend's breast during an official video conference. pic.twitter.com/FqIIQX5Amu