Slovenia, Jansa è il nuovo premier: incassata la fiducia

Il conservatore Janez Jansa e' il nuovo Primo ministro della Slovenia, dopo aver ottenuto oggi la fiducia del parlamento con 52 voti a favore, 6 in piu' rispetto a quelli necessari per la maggioranza, e 31 contrari, mentre un voto e' stato invalidato. Per il leader del Partito democratico sloveno (SDS) si tratta della terza volta a capo del governo, che ha guidato nel periodo 2004-2008 e nel biennio 2012-2013. Jansa deve ora proporre la squadra di governo entro 15 giorni, cui seguiranno le audizioni nelle commissioni di competenza prima di un nuovo voto in blocco in parlamento sull'intera compagine.