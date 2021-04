Taiwan, grave incidente ferroviario: decine di vittime e feriti

Taiwan, pauroso incidente ferroviario: vittime e feriti

Un pauroso incidente ferroviario a Taiwan ha causato decine di morti. Secondo l'ultimo aggiornamento della polizia, sono almeno 36 le persone decedute. Ma il bilancio potrebbe essere ben peggiore perchè ci sono decine di feriti. Sono in corso i soccorsi e circa 60 persone sono già state estratte dalle prime carrozze e trasferite in ospedale. L'incidente è avvenuto intorno alle 9:30 (in piena notte italiana) a nord della città costiera di Hualien. Il treno, composto da otto carrozze, si stava dirigendo da Taipei verso la città di Taitung, nella parte sud-orientale dell'isola ed era stracolmo, almeno 350 passeggeri a bordo: è deragliato all'interno di un tunnel, è uscito dai binari e alcune carrozze si sono schiantate contro il muro. L'incidente sarebbe stato causato da un mezzo da costruzione che non era parcheggiata correttamente su un pendio vicino. L'incidente coincide con l'avvio di un lungo weekend festivo sull'isola, la festa della pulitura delle tombe. (Festival Ching Ming), in cui molte persone si mettono in viaggio. La linea ferroviaria di Taiwan orientale è anche un'attrazione turistica perché corre lungo la costa dell'isola, meno abitata e più spettacolare: un percorso che si snoda attraverso tunnel e ponti tra montagne e gole spettacolari e poi scende verso la valle di Huadong.