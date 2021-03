Tanzania, morto il presidente John Magufuli: è giallo sulle cause

Tanzania, è morto il presidente John Magufuli

John Magufuli, presidente della Tanzania, è morto all’età di 61 anni. Ad annuncialo è Samia Hassan Suluhu, vicepresidente del paese. Il leader della Tanzania non si mostrava in pubblico da circa due settimane. La sua assenza aveva sollevato diverse incognite e domande tra l’opinione pubblica, la classe politica locale e i media internazionali. Secondo Tundu Lissu, leader dell’opposizione tanzaniana, il presidente era in cura per il Coronavirus in Kenya. Il Financial Times, citando fonti autorevoli, aveva confermato lo stato di salute “grave” di John Magufuli. Mentre il ministro degli Affari legali e l’ambasciatore in Namibia avrebbero smentito la morte legata al contagio da Coronavirus. Sulla stessa linea anche il ministero della Salute della Tanzania, che ha annunciato di non aver intenzione di acquistare vaccini anti-Covid-19.