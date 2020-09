Tik Tok, la saga non è finita. Dopo il sì di Trump ora è la Cina a frenare

Tik Tok e quell'accordo "ingiusto" con Usa Oracle e Welmart

ll tabloid di Pechino Global Times definisce “ingiusto” l’accordo, in base alle informazioni fornite da Washington, e pieno di “richieste irragionevoli” da parte degli Usa. “E’ difficile per noi credere che Pechino approvi un simile accordo”, scrive in un editoriale il giornale più agguerrito della stampa cinese sui temi di politica estera. ByteDance, la società cinese che gestisce TikTok, e i due gruppi Usa hanno annunciato l’accordo in maniera differente, creando incertezza sulla maggioranza del nuovo gruppo, TikTok Global, dopo la quotazione in Borsa.

Pechino non si piega agli USA

“E’ chiaro che questi articoli dimostrino in maniera estesa la logica prevaricatrice e la logica da teppista di Washington”, prosegue l’editoriale non firmato. “Danneggiano la sicurezza nazionale, gli interessi e la dignità della Cina”, e Pechino “non si piegherà all’intimidazione degli Stati Uniti e non accetterà un trattato ineguale che prende di mira le aziende cinesi”. Il caso potrebbe creare un precedente e “se la Cina si arrende, quale Paese può resistere?”. Pechino, continua l’editoriale, “non accetterà questo tipo di prepotenza dagli Stati Uniti”.