Tragedia in Israele, caos a un pellegrinaggio sul monte Meron: almeno 40 morti

Articolo in fase di aggiornamento...

Decine di migliaia di ultraortodossi si sono riuniti in pellegrinaggio a Meron, nel nord di Israele, in occasione della festa di Lag BaOmer, che celebra l'anniversario della morte del rabbino Shimon Bar Yochai, saggio ebreo vissuto nel secondo secolo d.C.. Le autorità hanno autorizzato un raduno di 10 mila persone ma, secondo gli organizzatori, oltre 650 pullman sono arrivati in zona da tutto il Paese, portando 30 mila fedeli. Cinquemila agenti sono stati dispiegati per garantire la sicurezza nella ricorrenza, caratterizzata dall'accensione di falò; almeno 85 persone sono già state curate per bruciature e svenimenti. L'anno scorso, l'evento era stato annullato a causa dell'epidemia di Covid ma quest'anno, con la campagna di vaccinazione che corre e oltre la metà della popolazione immunizzata, le autorità israeliane hanno dato il via libera. Il crollo delle gradinate di una tribuna durante un pellegrinaggio ebraico nel nord di Israele ha provocato dozzine di feriti. Circa 20 persone sarebbero in "condizioni critiche". "I servizi di emergenza di Magen David Adom (MDA, l'equivalente israeliano della Croce Rossa) e le ambulanze stanno curando dozzine di feriti", tra cui "20 pazienti in condizioni critiche", ha detto il portavoce dell'MDA, Zaki Heller, in breve dichiarazione.

Decine di migliaia di persone hanno preso parte nella notte tra giovedì e venerdì a un pellegrinaggio annuale nel nord di Israele per il più grande evento pubblico del paese dall'inizio della pandemia Covid-19. Il pellegrinaggio, in occasione della festa ebraica di Lag Baomer, si svolge a Meron, intorno alla presunta tomba del rabbino Shimon Bar Yochaï, un talmudista del II secolo dell'era cristiana a cui viene attribuito il merito di aver scritto lo Zohar, opera centrale del misticismo ebraico. Le autorità avevano consentito la presenza di 10.000 persone nel recinto della tomba ma, secondo gli organizzatori, sono stati noleggiati più di 650 autobus in tutto il Paese, vale a dire almeno 30.000 persone, mentre la stampa locale riportava la presenza di 100.000 persone. Dopo mezzanotte le gradinate sono improvvisamente crollate, provocando scene di panico. Per poter evacuare i feriti i soccorritori hanno schierato diversi elicotteri. Una gigantesca e precipitosa fuga durante un pellegrinaggio ebraico nel nord di Israele ha provocato "dozzine di morti". Lo confermano i soccorritori del Magen David Adom l'equivalente israeliano della Croce Rossa.

Almeno 44 morti al pellegrinaggio in Israele nella fuga di massa innescata dal crollo delle gradinate che ospitavano i pellegrini, soprattutto ebrei ortodossi. I soccorritori si sono trovati in una folla caotica mentre cercavano di evacuare i feriti. Il disastro è avvenuto a Meron nel sito della famosa tomba di Rabbi Shimon Bar Yochai, un saggio talmudico del secondo secolo, dove gli ebrei ultra-ortodossi celebrano la festa di Lag BaOmer. Chiuso l'anno scorso a causa delle restrizioni del coronavirus, il pellegrinaggio di quest'anno doveva essere un evento celebrativo anche delle ampie riaperture nel Paese grazie al successo della vaccinazione. Ed è stato il più grande raduno pubblico dall'inizio della pandemia: secondo alcune notizie, c'erano tre volte più persone di quelle autorizzate. La carneficina è iniziata quando una sezione di posti a sedere dello stadio è crollata, ma molte altre persone sono rimaste vittime del successivo fuggi fuggi. Un portavoce del Magen David Adom, il servizio di soccorso israeliano, ha detto che "c'erano 38 morti sulla scena, ma ce n'erano altri all'ospedale". Una fonte dell'ospedale settentrionale di Ziv, uno dei tanti che hanno ricevuto le vittime, parla di almeno altri sei morti.