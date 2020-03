Trump a serio rischio contagio: negli Usa, si va verso l'emergenza nazionale

Trump dichiarera' emergenza nazionale (Bloomberg agenzia stampa)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si appresta a dichiararel'emergenza nazionale a causa del coronavirus nel corso della conferenzastampa convocata nella serata italiana. Lo riporta l'agenzia Bloombergcitando alcune fonti.

Bolsonaro positivo al Coronavirus nel primo test, poi negativo al contro-test. E' giallo

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro è risultato positivo al primo test sul coronavirus a cui è stato sottoposto. Ma qulche ora dopo Il presidente Bolsonaro ha dato notizia del suo tampone negativo al coronavirus su Facebook accompagnandola con una foto che lo ritrae mentre fa il gesto dell'ombrello. "L'Ospedale delle forze armate e (laboratorio diagnostico) Sabin hanno trasmesso il risultato di test negativo per Covid-19 per il presidente della Repubblica Jair Bolsonaro", ha scritto il presidente di estrema destra.

La settimana scorsa Bolsonaro ha cenato con Donald Trump nella residenza del presidente Usa a Mar-a-Lago, in Florida. Uno stretto collaboratore di Bolsonaro, il capo della comunicazione, Fabio Wajngarten, che appare anche in una foto vicino al presidente Usa, è già risultato positivo. Oggi in un tweet, un figlio di Bolsonaro, Edouardo, ha sottolineato che il padre non ha sintomi.