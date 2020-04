Petrolio, accordo senza precedenti:produzione tagliata di 10 milioni di barili

Al G20 dell'Energia, ospitato in videoconferenza dall'Arabia Saudita, si è raggiunta l'intesa globale che ridarebbe fiato al mercato petrolifero depresso dal coronavirus e dalla guerra dei prezzi tra Riad e Mosca. Alla bozza di accordo raggiunta ieri dall'Opec+, che prevede un taglio di 10 milioni di barili al giorno, dovrebbe affiancarsi l'intesa tra i membri del G20, Stati Uniti e Canada in primis. Se tutto andra' come sperano gli investitori i paesi extra Opec+ dovrebbero tagliare di ulteriori 5 milioni al giorno la produzione, portando la riduzione a 15 milioni di barili.

(Agenzia Vista) Washington, 10 aprile 2020 Accordo in ambito Opec per ridurre i volumi di produzione al fine di stabilizzare i prezzi mondiali del petrolio, Trump: "Messico taglierà 100 mila barili " Fonte White House agenziavista.it