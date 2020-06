Usa 2020, Biden +14% su Trump. Crolla (-7%) la popolarità del presidente

Donald Trump sempre più in difficoltà in vista del voto di novembre. Ad azzoppare la popolarità del presidente Usa sono tre fattori: peggior crisi economica dal 1929, peggior pandemia dal 1918, peggior ondata di proteste dal 1968. Il risultato? Dopo una settimana di proteste e violenze per l'uccisione di George Floyd, il livello di approvazione di Trump è calato, cosi' come il sostegno al presidente contro il rivale democratico per la Casa Bianca, Joe Biden.



Un nuovo sondaggio rileva che il gradimento verso Trump e' sceso di sette punti percentuali rispetto al mese scorso, al 38%, la percentuale piu' bassa da gennaio 2019, con il 57% degli intervistati che non approva il lavoro del presidente. In vista delle presidenziali del 3 novembre, Joe Biden e' avanti su Trump di 14 punti, 55% a 41%, finora il massimo vantaggio per il democratico. Il sondaggio e' stato effettuato su un campione di 1.259 adulti americani dal 2 giugno al 5 giugno. Il 32% degli intervistati si e' dichiarato democratico, il 25% repubblicano e il 44% indipendente o sostenitore di un altro partito.