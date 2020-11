Usa 2020, Biden rinvia ancora l'annuncio: "Ma sto vincendo e unirò l'America"

"Vinceremo questa gara con una chiara maggioranza". Joe Biden non ha fatto un discorso del trionfo, anzi ha precisato "per ora non dichiaro formalmente la vittoria", ma ha in tasca la presidenza e fa un doppio esercizio: il primo è la prudenza necessaria in una fase di delicata transizione; il secondo è quello di marcare comunque il territorio dem, la conquista della Casa Bianca, ma senza offrire a Trump argomenti per alimentare la battaglia. L'ex vice presidente è fiducioso sul verdetto della Pennsylvania, dell'Arizona e del Nevada. "Siamo avversari e non nemici", ha rimarcato, dichiarandosi pronto a servire tutti come presidente, anche quelli che non lo hanno votato.

Il candidato democratico Joe Biden è ottimista: "supereremo i 300 grandi elettori" ha detto parlando a Wilmington. La maggioranza necessaria per essere eletti alla Casa Bianca è di 270. "Non possiamo ancora dichiarare la finale vittoria - ha spiegato Biden - ma i numeri ci dicono che è evidente. Vinceremo questa gara. Guardate cosa è successo da ieri. Ventiquattro ore fa eravamo dietro in Georgia, ora siamo avanti e vinceremo lo Stato". Lo stesso ha detto della Pennsylvania. "Stiamo vincendo in Arizona e in Nevada e di fatto il nostro vantaggio è raddoppiato in Nevada - ha proseguito - e guardate ai numeri nazionali, vinceremo con una chiara maggioranza e con il paese dietro di noi. I nostri dati stanno migliorando. Stiamo battendo Donald Trump per oltre 4 milioni di voti".