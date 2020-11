Usa 2020: Biden valuta azione legale contro ente Transizione

La squadra del presidente Usa eletto, Joe Biden, sta valutando azioni legali contro la General Services Administration (Gsa), l'agenzia federale che si occupa della transizione, dal momento che non ha ancora ricevuto ne' i fondi ne' lo spazio di cui ha bisogno per lavorare sul passaggio dei poteri in vista del 20 gennaio. La responsabile del Gsa, Emily Murphy, nominata da Donald Trump, ha sottolineato che al momento non c'e' un vincitore acclarato. Da qui, la valutazione di un azione legale da parte del team di Biden, anche se ci sono altre opzioni sul tavolo. Secondo Robert MacKichan, ex consigliere generale dell'agenzia durante le amministrazioni Reagan e Bush senior, sarebbe "prematuro" per la Murphy decidere ora "alla luce dei risultati disponibili pubblicamente". Trump non ha ancora riconosciuto la vittoria di Biden e ha lanciato un'offensiva legale, sostenendo che ci sono stati brogli elettorali.

Usa 2020: Trump twitta "Stiamo facendo progressi, vinceremo"

Il presidente americano, Donald Trump, torna a rivendicare la vittoria nei suoi tweet. "Stiamo facendo grandi progressi. I risultati cominceranno ad arrivare la prossima settimana. Rendere l'America di nuovo grande!", ha scritto Trump. "Vinceremo!", ha aggiunto in un secondo tweet.