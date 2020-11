Usa 2020, Biden vicino alla vittoria. Il suo staff: "Sarà presidente"

Joe Biden si avvicina alla vittoria e la Borsa Usa accelera al rialzo, dopo un avvio positivo e caratterizzato dalla volatilità. Il Dow Jones guadagna più del 2%, lo S&P 500 segna più del 2,5% e il Nasdaq quasi il 4%. Nel frattempo a un'ora circa da fine sessione in Europa Francoforte si attesta al più 1,29%, Londra segna più 1,38%, Parigi più 2,06% e a Milano il Ftse-Mib registra più 1,64%. In moderazione il dollaro, con l'euro che risale a 1,1714 sul biglietto verde.

"Siamo fiduciosi sul fatto che Joe Biden sara' il prossimo presidente degli Stati Uniti", afferma Jen O'Malley Dillon, il manager della campagna dell'ex vicepresidente. Donald Trump rischia una sconfitta imbarazzante se ricorre alla Corte Suprema per le elezioni. Lo afferma la campagna di Joe Biden.



Joe Biden ha gia' superato Hillary Clinton in termini di grandi elettori conquistati. L'ex segretario di Stato chiuse il 2016 a quota 227 grandi elettori. Biden, mentre lo scrutinio e' ancora in corso, si e' gia' visto assegnare 238 grandi elettori. Il candidato democratico Joe Biden ha infranto il record di voti popolari stabilito dal presidente Barack Obama 12 anni fa, nel 2008. L'ex vice è a quota 69.512.303 voti (50,1 percento) contro i 67.069.982 voti di Donald Trump (48,3 percento), secondo il monitoraggio dei risultati delle elezioni dell'Associated Press. Lo spoglio non è ancora concluso. Ciò significa che Biden ha battuto il record di Obama di 69.498.516 nel 2008. Tuttavia, ci sono ancora milioni di voti da conteggiare, poiché quasi 100 milioni di persone in tutto il Paese hanno fatto ricorso al voto anticipato.

Emblematico anche il tweet di Donald Trump che, oltre a rilanciare l'accusa di broglia, fa capire come il vento stia cambiando. "La scorsa notte ero in testa, spesso in modo solido, in molti stati chiave che, in quasi tutti i casi, i Democratici governavano e controllavano. Poi, uno per uno, hanno iniziato a sparire magicamente mano a mano che venivano contate discariche di schede a sorpresa. Molto strano. I sondaggisti si sono sbagliati totalmente e come mai nella storia", ha scritto il presidente in un tweet dopo la variazione del risultato (provvisorio) in stati come Wisconsin e Nevada.

Sul fronte dei risultati, al momento Biden ha 238 grandi elettori ma è passato in testa in Michigan e in Wisconsin mentre conserva un margine su Trump anche in Nevada. Al presidente uscente non basta quindi vincere la scontata Alaska e neppure le partite ancora aperte in Pennsylvania, North Carolina e Georgia.