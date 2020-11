Usa 2020, Trump cinguetta: “Grande vittoria”, ma Twitter segnala: “Fuorviante"

Twitter ha bollato il 'cinguettio' del presidente Usa, Donald Trump, che ha accusato i democratici di rubare le elezioni. Per il social network, "il contenuto condiviso in questo tweet è tutto o in parte controverso e potrebbe essere fuorviante".

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

"Andiamo alla GRANDE, ma stanno cercando di RUBARE le elezioni. Non glielo lasceremo mai fare. I voti non possono essere espressi dopo la chiusura dei seggi!": questa l'accusa ai democratici del presidente Usa, Donald Trump, che in un altro tweet ha detto anche di essere sulla strada di "una grande vittoria".

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Dopo Twitter, anche Facebook ‘segnala’ il post di Donald Trump in cui il presidente Usa accusa i democratici di essere pronti a rubare le elezioni. Il social di Mark Zuckerberg ha aggiunto sotto il post una finestra in cui viene precisato che “il risultato finale delle elezioni potrebbe essere diverso dal voto iniziale in quanto lo scrutinio durerà per giorni o settimane dopo la chiusura dei seggi”. Trump aveva scritto nel suo post: “Siamo molto avanti, ma loro stanno tentando di rubare le elezioni. Non glielo permetteremo mai. I voti non possono essere espressi dopo la chiusura dei seggi!”. Il social quindi sembra voler segnalare agli utenti gli scenari possibili a seggi chiusi.