Usa 2020, Trump non concederà la vittoria. "Non è finita, avanti sui ricorsi"

"Andiamo avanti". E' l'oggetto della email inviata ai sostenitori dal team di Donald Trump, chiedendo di finanziare i ricorsi legali negli Stati vinti o attribuiti allo sfidante democratico Joe Biden. In un'altra email della campagna Trump-Pence, il presidente sottolinea come il popolo americano abbia diritto "alla piena trasparenza" sullo spoglio e sulla certificazione delle elezioni. "Questo non riguarda più una singola elezione - dichiara Trump - ma l'integrità del nostro processo elettorale nel suo complesso".

Donald Trump furioso e deluso: perché non ci sono abbastanza persone per strada a sostenerlo, perché i suoi avvocati non fanno abbastanza. Lo dicono varie fonti dei media Usa fra cui la CBS, secondo cui il presidente segue i risultati elettorali dalla sua residenza nella Casa Bianca e dallo studio ovale. Da un lato la campagna Trump promuove azioni legali in vari Stati, dall'altro manca una strategia centralizzata e lo staff della Casa Bianca ammette che avrebbe dovuto essere pianificata mesi fa, ma nessuno voleva parlarne col presidente repubblicano. Al momento, la campagna Trump intende chiedere riconteggi dove possibile e chiedere di preservare le schede; Trump ha chiesto aiuto ai suoi sostenitori per 60 milioni di dollari. Ma in effetti gli occhi di tutti sono puntati sulla Pennsylvania, che coi suoi 20 grandi elettori darebbe allo sfidante Joe Biden la vittoria. Il margine di Trump in questo stato in caso di sconfitta rivelerà se ha serie possibilità di fare ricorso.