Usa, belli ricchi e famosi Ivanka e Jared, sull'orlo di una crisi di nervi

Belli, ricchi e famosi, per la cronaca Ivanka Trump e Jared Kushner, la coppia più ambiziosa di tutta l’America sta vivendo un’anormale crisi di nervi. Facile capire il motivo, la sconfitta con disonore di Trump, rispettivamente papà e suocero, ha dato un fortissimo colpo al marchio, vincente fino a poco tempo fa, dei Trump.

Certo perchè i due “ambiziosi”, come confermato dalla stessa Ivanka "Io e Jared siamo molto simili in quanto siamo molto ambiziosi. Questo è ciò che rende così sorprendente avere una relazione con qualcuno che lo sostiene”, avevano scommesso tanto sul successo dell’importante politico.

Quando, quattro anni fa, hanno deciso di trasferire la loro famiglia a Washington da New York avevano chiaro in testa l’obiettivo di entrare a tempo pieno nei piani alti della politica. Anche perchè a loro i soldi non interessano molto dato che il patrimonio familiare è così consistente da garantire un futuro più che roseo non solo ai figli ma pure ai nipoti.

Quello di cui entrambi sono carenti e bramosi è di potere politico. Un potere che era davvero a portata di mano ma, dopo la debacle globale di Donald, l’obiettivo sembra allontanarsi e questo, è per i due, un problema non di poco conto.

E adesso in piena guerra di nervi sia Ivanka che Jared sono impegnati a puntellare gli eccessi del tycoon sconfitto e adirato. Bisogna evitare che faccia , negli ultimi giorni, ancora più danni di quelli che è riuscito a fare in pochissimo tempo.

Ed allora il team di pierre della coppia mette le mani avanti presentando l’immagine inedita di un’Ivanka emblema di solidarietà "Ivanka è venuta a Washington per restituire qualcosa alla nazione che le ha dato così tanto e per lottare per politiche che aiutino le famiglie americane laboriose. In quattro anni, ha portato avanti progetti che hanno creato posti di lavoro, dato potere ai lavoratori americani, nutrito famiglie bisognose e aiutato piccole imprese durante la pandemia. È orgogliosa del suo servizio ed entusiasta per il futuro". Insomma una specie di crocerossina americana volta al bene del popolo. Sarebbe curioso sapere cosa ne pensa davvero il popolo americano.

Il messaggio che le pubbliche relazioni americane cercano di fare passare è che la giovane manager abbia fatto da pompiere e consigliato il padre durante l’attacco a Capitol Hill di fermare i rivoltosi e fare appello alla pace. E tutto questo lavoro sembra avere una strategia dietro, quella cioè di entrare in politica alla grande contro il senatore della Florida nel 2022, Marco Rubio.

Fantapolitica? Forse, certo è che già a dicembre Trump e Kushner hanno comperato un terreno per 30 milioni di dollari sull'esclusiva Indian Creek Island appena a nord di Miami, con l'intenzione, come dicono i bene informati, di costruire una proprietà privata.

Ma aldilà delle competizioni politiche la coppia ha chiaro che la Florida fornisce almeno un ambiente più favorevole alla vita rispetto a New York City dove, diversi ex amici, hanno detto che la coppia non sarà accolta nei circoli sociali con le braccia aperte degli anni passati.

I Kushner-Trumps hanno anche un cottage al Trump Bedminster Golf Club nel New Jersey, recentemente rinnovato per aggiungere altre camere da letto. È possibile che possano stare lì per un po 'di tempo, ma politicamente il New Jersey non è attrattivo per l’ambiziosa Ivanka.

Certo è che la Florida, dove Ivanka Trump ha condotto più volte campagne alla vigilia delle elezioni presidenziali, potrebbe fornire un rifugio dorato. Ma dopo quello che è successo le porte si apriranno come meno facilità per la coppia dorata e per la figlia prediletta dell’ormai ex presidente Donald Trump.