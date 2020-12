Trump blocca le importazioni di cotone dallo Xinjang: "Sfruttano gli uiguri"

L'amministrazione di Donald Trump inasprisce le tensioni commerciali con la Cina mettendo al bando le importazioni di cotone e di prodotti di cotone della Xinjiang Production and Construction Corps, un'organizzazione quasi militare accusata di utilizzare come forza lavoro gli uiguri detenuti come schiavi. Lo ha reso noto l'agenzia statunitense Customs and Border Protection. Washington ha messo al bando l'importazione di prodotti di diverse società cinesi dello Xinjiang "dove gli uiguri e altre minoranze musulmane vengono rinchiusi in campi di lavoro".