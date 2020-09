Usa, "clown, poco intelligente, bugiardo": raffica di offese fra Trump-Biden

"I sondaggi mostrano che il 90% degli spettatori hanno già deciso chi votare e non pensano di cambiare", così ha spiegato ieri Mitchell S. McKinney, professore di comunicazione della Università del Missouri ed esperto di dibattiti presidenziali. Solo un 3/4% potrà cambiare di opinione dopo il dibattito moderato da Chris Wallace. E probabilmente ha avuto ragione.

Non è stato un corpo a corpo ma un vis a vis nel più importante, infuocato e brutto dibattito della storia americana. Ma è difficile dire se i voti si sposteranno. Tutto è stato offuscato dai colpi che i due si sono dati, clown, poco intelligente, bugiardo, sul parlarsi sopra e senza spiegare poco o nulla. Forse non c’è stato alcun vincitore. Trump aggressivo, passionale e nervoso che parlava al pubblico in sala, Biden a volte sopraffatto ma calmo rivolto a tutti gli americani. Un esperto moderatore che ha dovuto fare del suo meglio per gestire i 90 minuti di lotta verbale.

Probabilmente nessun americano però ha potuto capire al momento e realmente quali saranno i programmi futuri dei due politici.

Qualche osservatore politico ha detto che Trump sapeva di essere perdente, e da animale televisivo voleva giocarsi il tutto per tutto senza alcuna remora. Biden non ha perso la pazienza e ha sorpreso tutti presentando ufficialmente, qualche ora prima, la sua dichiarazione dei redditi ( 300000 dollari ) e quella di Kamala Harris e chiedendo a Trump di fare altrettanto. Poi un minuto prima di entrare ha detto di non essere drogato e di essersi portato i suoi auricolari. Trump si è scatenato interrompendo più volte il democratico e venendo ripreso più volte dal moderatore.

Non è stato un bello spettacolo. Più volte Wallace ha ripreso il Presidente nervoso ma deciso. Biden esitante ma coerente con la sua figura ’troppo tranquilla’ si è mosso solo quando Trump ha attaccato uno dei due figli per i soldi ricevuti dalla Russia e per la cocaina. ’Si è ripreso e sono orgoglioso di lui’. E soprattutto con un fair play insolito in questo dibattito non ha voluto parlare dei figli del Presidente.

Si è parlato di Obama Care, di Coronavirus ,di Corte Suprema. Sul primo tema i due lontani anni luce, da una parte Trump che vorrebbe una salute meno costosa, dall’altra Biden che vorrebbe allargare la platea dei tutelati. ‘Tu avresti fatto morire due milioni di persone’ ha detto Biden.

Sulla nomina di Amy Barrett nominata alla Corte Suprema Trump ha sostenuto che 'Abbiamo vinto e abbiamo nominato la migliore’.

‘Gli americani hanno diritto di scegliere ma adesso le elezioni sono già iniziate e allora bisogna aspettare il risultato per nominare qualcuno alla Corte, altrimenti sarebbe un abuso’ gli ha risposto il dem.

Sul Covid Biden è stato molto duro elencando i numeri dei morti.

'Lui sapeva da tempo quanto la malattia è stata mortale e non ha fatto niente salvo dire di iniettarsi candeggina e non usare le mascherine’. Ed anche sull’arrivo del vaccino Trump è stato messo in difficoltà dalle accuse del vicepresidente.

'Ma per un momento credete davvero a tutte le bugie che vi sta dicendo?, lui sta guardando alla Borsa, molte persone sono morte e tante moriranno’, ha attaccato Biden contestandogli le date di arrivo del vaccino.

’Se avessimo seguito i dem tutto sarebbe stato chiuso e l’economia sarebbe esplosa. Io indosso la mascherina quando serve lui se la mette sempre’, ha ribattuto il Presidente.

Sull’argomento economico davvero non si è capito nulla. Trump ’tu vuoi chiudere tutto’ e Biden ‘ prima bisogna curare la salute poi l’economia’ ma veramente nessun piano serio è emerso. ‘Con te-ha detto Trump-tutte le aziende se ne andrebbero’.

Sulle tasse non pagate Trump ha soltanto detto che sono solo fake news.

Sul clima è sembrato più concreto il vicepresidente che sembrava almeno aver capito il significato di cambiamento climatico ed avere un programma sembrato molto più credibile.Il vicepresidente ha detto chiaro che vuole riaprire l’America agli accordi di Parigi.

Su violenza e razzismo ulteriore grande scontro. ’Trump-ha detto Biden-sta soltanto dividendo e creando odio e razzismo. Nel paese c’è ingiustizia endemica’. Ma Trump non ha accusato nessuno dei suprematisti bianchi che nel passato lo avevano votato nonostante le pressanti richieste a farlo di Wallace.

’Tu non hai militari e nessuna polizia che ti sostiene perchè vuoi togliergli potere e finanziamenti’.

E da ultimo sulle correttezza delle elezioni. Ed anche qui lo scontro è stato duro.

Da una parte Trump che ha raccontato della possibilità di frode nel voto per posta e delle schede che secondo lui sarebbero state trovate buttate nei cestini e dall’altra un Biden fiducioso nel raccontare che sono decenni che si puo’ votare per posta. ‘Ho estrema fiducia nel sistema'.

‘Certo- ha chiuso Biden rivolgendosi agli elettori- andate a votare e se io perderò lo riconoscerò ma se invece perderà Trump anche lui dovrà riconoscerlo e soprattutto se ne andrà via’.

Ma su questo Trump non è sembrato così convinto.

Si vedrà nei prossimi due scontri.