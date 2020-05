Cina-Usa: Guerra dei microchip, un punto per Trump. Taiwan produrrà in Arizona

Guerra dei microchip, un punto per Trump. Il colosso taiwanese dei chip Tsmc spenderà 12 miliardi di dollari per costruire una fabbrica di semiconduttori negli Stati Uniti.

E’ una grande vittoria per Trump e il suo programma di distacco tra l’economia Usa e quella cinese.

La decisione rappresenta una vittoria per il presidente Usa, Donald Trump, ​il quale ha sempre spinto i principali produttori di chip ad aprire impianti negli Stati Uniti. Con questa mossa il colosso taiwanese riassetta la sua produzione tra Cina e Stati Uniti.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company è il più grande produttore al mondo di microchip a contratto e produce i microprocessori che presiedono al funzionamento di iPhone, laptop, console di gioco, server e infrastrutture Internet. La costruzione della fabbrica in Arizona inizierà nel 2021 con la produzione di chip a 5 nanometri, i più piccoli e veloci sul mercato, a partire dal 2024. Lo fa sapere Tsmc, che accoglie con favore la collaborazione con l'amministrazione Usa e con lo Stato dell'Arizona.

Il progetto darà lavoro a 1.600 addetti e a migliaia di altri lavoratori nell'indotto. Gli impianti sforneranno 20.000 microprocessori al mese. Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, ha definito l'accordo Tsmc un "punto di svolta" per l'industria nazionale che aumenterà la sicurezza nazionale e la crescita dell'economia americana. "L'annuncio di Tsmc arriva in un momento critico, quando la Cina è in competizione per dominare la tecnologia all'avanguardia e controllare le industrie cruciali". L'impianto in Arizona sarà la saconda fabbrica di Tsmc negli Usa. Nel 2017 un'altra big taiwanese, Foxconn, ​ha annunciato piani per costruire un enorme impianto nel Wisconsin con Trump che apparve alla cerimonia inaugurale. Ma il progetto non è stato all'altezza delle aspettative con un sito più piccolo e meno posti di lavoro rispetto a quanto inizialmente annunciato.