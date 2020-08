Usa, il 24 agosto convention Repubblicana senza giornalisti

La convention del partito Repubblicano che designerà ufficialmente l'uscente Donald Trump come candidato del Gop alla Casa Bianca si terrà senza la presenza dei giornalisti, una situazione inedita nella storia degli Stati Uniti. Il partito ha reso noto di aver operato "entro i limiti imposti dalle linee guida statali e locali sulla capienza massima" dalle autorità della Carolina del Nord, che ospiterà a Chralotte la convention il prossimo 24 agosto. Anche il numero dei delegati, in teoria circa 2.500, è stato drasticamente ridotto: i presenti saranno 336, e voteranno anche per i colleghi assenti. Dopo l'insistenza delle autorità della Carolina del Nord sulla necessità di dover rispettare il distanziamento sociale e le norme di sicurezza Trump aveva deciso di spostare l'evento in Florida, salvo poi fare marcia idietro dopo il brusco aumento dei caso di coronavirus.