Usa, la Camera approva la legge sulla Difesa: doppio schiaffo a Trump

Usa, la Camera approva la legge sulla Difesa da 741 mld

La Camera Usa ha approvato la legge da 741 miliardi di dollari per la Difesa National Defense Authorization Act, Ndaa) che non include la cancellazione della normativa (sezione 230) che garantisce l'immunità ai colossi del web per i contenuti pubblicati dai dagli utenti, sfidando Donald Trump, che aveva minacciato il veto. La legge è stata approvata con 335 sì e 78 no, un margine superiore ai due terzi dei voti necessari a Camera e Senato è sufficiente per aggirare la minaccia di veto del presidente.

La legge prevede anche la rimozione dalle basi Usa dei nomi di eroi confederati, un altro schiaffo al presidente. Trump aveva invitato i repubblicani della Camera a votare contro, ma un folto numero di esponenti del suo partito ha ignorato la richiesta del presidente e ha votato a favore dell'approvazione del disegno di legge, che richiede mesi di negoziazione con i democratici e include nuove iniziative per contrastare la Cina e aumentare i salari dei militari.