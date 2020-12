Usa, la FDA approva il vaccino di Pfizer e BionTech contro il Covid-19

Mentre la Corte texana ha definitivamente cancellato le speranze di Donald Trump di ribaltare il risultato elettorale rigettando la sua ultima causa, nello stesso giorno la FDA, la Food and Drug Administracion, ha dato luce verde al vaccino di Pfizer e BioNTech per l’uso emergenziale.

L’approvazione è arrivata nella stessa settimana che il Paese ha raggiunto, per diversi giorni consecutivi, numeri record per quanto riguarda i ricoveri, facendo collassare molte strutture sanitarie e superando quotidianamente i 3000 morti. Gli Stati Uniti, in questa pandemia, hanno avuto l’impressionante cifra di quasi 300000 vittime, un numero che supera i morti della Seconda Guerra Mondiale.

Gli Stati Uniti sono ora trai primi Paesi, insieme a Cina, Russia, Regno Unito, Messico e Canada ad offrire il trattamento contro il Coronavirus.

Da oggi il Governo Federale potrà distribuire circa 3 milioni di dosi ( già stoccate e pronte da tre settimane almeno) cominciando con il personale sanitario e con i residenti nei centri per anziani.

Lo stesso Presidente eletto Joe Biden ha promesso che nei primi 100 giorni del suo mandato intende far vaccinare l’imponente cifra di 100 milioni di persone.

Il piano logistico per la distribuzione sembra essere semplice ma ben strutturato. Ogni Stato ha presentato al Governo Federale un elenco di locali, per la maggior parte ospedali ,dove dovranno essere mandati i vaccini.

20 esperti della FDA dopo una lunghissima giornata hanno dichiarato che ‘i benefici del vaccino superano di gran lunga i rischi sull’uso in persone superiori ai 16 anni’. La dichiarazione di conferma è stata passata in streaming per la prima volta nella storia.

L’ Agenzia non ha riscontrato alcuna minaccia o complicazione per la salute dei pazienti nei dati dell’ultimo studio in fase 3 con oltre 44000 volontari.

Il vaccino è stato considerato altamente efficace su diversi gruppi demografici.

Trump non ha mancato di polemizzare anche su questa notizia. ‘Questo è il miracolo medico più importante e rapido della storia contemporanea e deve essere attribuito al mio mandato e non a Biden che prenderà l’incarico di Presidente dal 20 gennaio’.

In ogni caso, polemiche a parte, da domani per molti americani il Covid-19 non sarà più un incubo come lo è stato da quasi un anno.