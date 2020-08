Usa, Nasa e Elon Musk vincono la sfida dei voli spaziali privati

Nasa e Elon Musk, con la sua compagnia Space X, hanno vinto la sfida. La capsula Crew Dragon è ammarata al largo della Florida con i due astronauti, dopo due mesi in orbita nella Stazione Spaziale Internazionale. Una missione storica perchè segna il ritorno degli Stati Uniti nello spazio, dopo la tragedia del Challenger nel 1986 e quella del Columbia nel 2003.

Con questa missione gli Stati Uniti hanno recuperato autostima nella propria industria aerospaziale e hanno aperto la porta ad una collaborazione privata molto ambiziosa. Doug Hurley e Bob Behnken, i due astronauti, erano arrivati sulla stazione spaziale il 31 maggio come primi passeggeri di una compagnia privata e dopo nove anni di assenza degli americani dallo spazio.

L’ammaraggio, in dubbio fino all’ultimo momento per il passaggio dell’uragano Isaia di categoria uno sulle coste della Florida, è poi avvenuto alle 20,48 ( ora europea). Il messaggio dei due astronauti prima di partire per il ritorno è stato ’il difficile è stato andare in orbita, però il più importante è tornare a casa’.

Behnken ha aggiunto l’immagine dedicata al figlio di un piccolo dinosauro ’Tremor l’apatosauro ritorna a casa con il suo papà’. I due hanno dormito nella capsula 8 delle 19 ore del viaggio e sono stati svegliati in automatico da un messaggio con la voce dei loro bambini.

La Crew Dragon, la nave di Space X, ha sopportato perfettamente con lo scudo termico l’aumento di temperatura del rientro nell’atmosfera. A 800 km orari ha cominciato ad aprire i primi paracaduti per rallentare la discesa ed equilibrare la capsula. Dopodiché sono stati aperti i quattro giganteschi paracadute che hanno permesso l’ammaraggio nel Golfo del Messico. Dopo 90 minuti necessari alla decompressione i due astronauti sono usciti e hanno ringraziato tutti quelli che hanno lavorato alla missione.

La missione aprirà la strada ad un’investimento di 3000 milioni di dollari previsti da Space X per realizzare i prossimi sei viaggi andata e ritorno sulla Stazione Spaziale Internazionale.

I voli spaziali privati sono ,da oggi ,ufficialmente aperti.