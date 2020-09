Usa: da Louisville a New York incalzano le proteste per il caso Breonna Taylor

Manifestanti sono scesi in piazza in diverse città Usa, comprese Washington Dc e New York, oltre a Louisville, nel Kentucky, dopo la sentenza sul caso dell'afroamericana Breonna Taylor che non ha previsto alcuna condanna per gli agenti coinvolti nella sua morte. "No giustizia, no pace", intonano alcuni manifestanti nella capitale Usa vicino alla piazza Black Lives Matter. In centinaia si sono riuniti davanti al Barclays Center di Brooklyn, a New York, reclamando giustizia per l'uccisione dell'afroamericana. Simili proteste sono state organizzate a Los Angeles, Philadelphia, Kansas City e Indianapolis.