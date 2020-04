Usa, Sanders lascia, Biden l'anti-Trump. E' finita la sinistra massimalista

Colpo di scena negli Stati Uniti. Bernie Sanders si ritira dalla corsa alle primarie presidenziali del Partito democratico Usa. Il ritiro di Sanders lascia Joe Biden come unico candidato dei democratici, in vista delle elezioni presidenziali in programma a novembre. Negli ultimi mesi Sanders aveva raccolto molti meno delegati di Biden, rendendo pressocché impossibile un suo recupero nei prossimi appuntamenti delle primarie dei democratici, segnati oltretutto dall'emergenza coronavirus.

Il passo indietro di Sanders, candidato della sinistra statunitense, segue di qualche giorno l'elezione di Keir Starmer a nuovo leader dei laburisti britannici. Starmer, vicino alle posizioni di Tony Blair, ha messo la parola fine alla sinistra massimalista e Anni '70-80 di Jeremy Corbyn. Ora anche sull'altra sponda dell'Oceano Atlantico passa la linea della sinistra moderata e centrista incarnata da Biden. Anche questo è un effetto del coronavirus.