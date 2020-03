Usa, Super Tuesday: Dem compatti su Biden, è avanti su Sanders. Flop Bloomberg

I primi risultati del Super Martedì di primarie democratiche per la corsa alla Casa Bianca confermano il ritorno di slancio per l'ex vice presidente Joe Biden che ha già vinto in Virginia, Carolina del Nord ed Alabama. L'ex numero due di Barack Obama sta beneficiando del ritiro dalla corsa dei rivali moderati Pete Buttigieg e Amy Klobuchar che gli hanno entrambi tributato il loro endorsement. Il ritorno di Biden, che sembrava spacciato prima del trionfo nella Carolina del Sud la scorsa settimana, mina il vantaggio di Bernie Sanders.

SUPER TUESDAY DEM USA 2020, I RISULTATI STATO PER STATO

03.18 Super Martedì: Biden vince Tennessee

Ancora una vittoria per Joe Biden al Super Martedì. L'ex vice presidente ha trionfato anche in Tennessee secondo le proiezioni dei media Usa.

03.13 Super Martedì: Biden vince ​Oklahoma, quarto Stato

Joe Biden vince le primarie democratiche in Oklahoma secondo le proiezioni di Npr e Usa Today. E' la sua quarta vittoria al Super Tuesday. In palio in Oklahoma ci sono 37 delegati dem.

03.07 Super Martedì: Sanders vince primarie Colorado

Bernie Sanders ha vinto le primarie democratiche in Colorado secondo le proiezioni dei media Usa.

02.01 Super Tuesday: Biden vince Alabama

Joe Biden vince le primarie democratiche dell'Alabama secondo le proiezioni dei media Usa.

01.54 Super Martedì: parziali Virginia,Warren e Bloomberg sotto 15%

Rischiano di non raggiungere la soglia minima del 15% per aggiudicarsi i delegati della Virginia Elizabeth Warren e Michael Bloomberg al Super Tuesday di primarie dem. Con in 30% dei voti scrutinati in Virginia, dove vengono assegnati 99 delegati, Joe Biden è al 55%, Bernie Sanders al 23%, Warren al 10% e Bloomberg al 9,4%.

01.45 Super Martedì: Bloomberg vince isole Samoa

Prima vittoria di Michael Bloomberg al Super Martedì di primarie democratiche per la corsa alla presidenza. L'ex sindaco di New York si è aggiudicato il territorio Usa delle isole di Samoa che assegna 6 delegati, secondo le proiezioni di Cnn.

01.30 Super Martedì: Biden vince primarie Carolina del Nord

Joe Biden ha vinto le primarie democratiche della Carolina del Nord, tra gli Stati del Super Martedì, secondo le proiezioni della Cnn. La Carolina del Nord assegna 110 delegati democratici, su base proporzionale. Nel 2016, Hillary Clinton vinse le primarie democratiche nella Carolina del Sud mentre Donald Trump si aggiudicò quelle repubblicane.

01.24 Super Martedì: Sanders vince Vermont e Biden Virginia

Bernie Sanders ha vinto il Vermont, il suo Stato, al Super Tuesday di primarie democratiche, mentre Joe Biden ha vinto in Virginia, secondo le proiezioni della Cnn. La vittoria di Sanders in Vermont era ampiamente attesa. Già nel 2016 aveva battuto la rivale dem Hillary Clinton con l'86% delle preferenze contro il 14%. Lo Stato, con una popolazione di appena 624.000 persone, assegna solo 16 delegati. La vittoria di Biden nella Virginia, dove i delegati in palio sono 99, rappresenta una pessima notizia per Michael Bloomberg che nello Stato ha investito 18 milioni di dollari in spot.