Usa: Trump licenzia capo agenzia immigrazione,deportazioni lente. La Corte Suprema si ribella

Corte suprema Usa contro Donald Trump: non può licenziare il capo di un'agenzia

I saggi hanno stabilito che il capo dell'Office of Special Counsel, l'agenzia federale che protegge i dipendenti del governo, e in particolare gli informatori, da pratiche proibite, può restare al suo posto nonostante il tentativo del presidente di licenziarlo. Hampton Dellinger potrà dunque continuare il suo incarico fino al 26 febbraio, giorno in cui è prevista un'udienza in un tribunale per decidere i passi successivi.

Usa: Trump licenzia capo agenzia immigrazione,deportazioni lente

Il direttore dell'Agenzia per l'immigrazione degli Stati Uniti è stato licenziato a causa della lentezza delle deportazioni. L'amministrazione di Donald Trump ha rimosso il direttore ad interim del Servizio di Immigrazione e Controllo delle Dogane (ICE), Caleb Vitello, precedentemente nominato dallo stesso presidente, a causa dell'insoddisfazione per quello che Trump considera un ritmo troppo lento delle deportazioni, secondo quanto riportano i media americani.

Il licenziamento di Vitello, funzionario veterano dell'ICE, arriva dopo la rimozione di altri due alti funzionari della stessa agenzia all'inizio di questo mese e si prevede che il governo annuncerà presto un nuovo capo provvisorio e amplierà il personale dedicato all'immigrazione, spiega il Wall Street Journal. Sia Trump che il suo 'zar' di confine, Tom Homan, responsabile del piano di deportazione di massa promesso dal presidente, hanno espresso 'frustrazione' per i risultati dell'ICE dopo il primo mese di governo: in alcuni casi sono state imposte quote minime di arresto di immigrati clandestini (75 arresti al giorno per ufficio).

L'Amministrazione prevede di istituire un centro di deportazione a Fort Bliss, vicino a El Paso (Texas), con la capacità di trattenere 10.000 persone durante l'iter di espulsione, nonché centri di detenzione in tutto il paese

Usa: rimpasto al Pentagono, Trump licenzia capo di Stato Maggiore

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha licenziato il Capo di Stato maggiore congiunto CQ Brown, l'ufficiale di grado più alto del Paese, nell'ambito di un importante rimpasto ai vertici dell'esercito. "Voglio ringraziare il generale Charles 'CQ' Brown per i suoi oltre 40 anni di servizio al nostro Paese, incluso il ruolo di attuale Presidente del Joint Chiefs of Staff", ha scritto Trump sui social media, aggiungendo che altri cinque alti ufficiali sarebbero stati sostituiti.

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha annunciato il licenziamento di altri due ufficiali superiori: il capo delle operazioni navali, ammiraglio Lisa Franchetti, e il Vice capo di Stato maggiore dell'aeronautica, Generale Jim Slife. "Sotto la presidenza di Trump, stiamo mettendo in atto una nuova leadership che concentrerà il nostro esercito sulla sua missione principale: scoraggiare, combattere e vincere le guerre", ha dichiarato Hegseth. Trump ha annunciato che nominerà il tenente generale dell'aeronautica Dan Caine, un pilota di carriera di F-16 che di recente ha ricoperto l'incarico di direttore associato per gli affari militari della Cia, come nuovo presidente del Joint Chiefs of Staff.