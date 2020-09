Usa, Trump si vede già vincitore ma in caso contrario potrebbe appellarsi

Donald Trump intravede già il risultato delle elezioni presidenziali del 3 novembre. Infatti è convinto che non ci sarà una transizione dopo il voto ma una continuazione. Ma in caso contrario minaccia di appellarsi al Tribunale Supremo. ‘Penso che in questo caso-ha detto il Presidente- tutto finirà alla Corte Suprema e, per questo motivo, è molto importante che il Supremo sia al completo con nove giudici. È meglio confermare un nuovo magistrato prima delle elezioni, perché credo che questa frode che i Democratici stanno preparando finirà davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti’. Certo non una dichiarazione tranquilla per un Paese a un mese dalle sue elezioni più importanti.

Ma Trump non ha mai smesso di gettare benzina sul fuoco in un’ America preoccupata dalla pandemia (con oltre 205000 morti), attraversata da un’ondata di proteste antirazziste e da un crisi economica senza precedenti.

Ha passato settimane seminando dubbi sull’affidabilità del sistema di voto per posta che dovrebbe essere utilizzato dagli Stati Uniti in larga scala a causa della pandemia. Ma proprio ieri è andato oltre sostenendo che non si sarebbe impegnato in una transazione pacifica. Alla domanda di un giornalista sul voto postale il tycoon ha risposto secco ‘Vedremo cosa succederà, tutti sanno che mi sono lamentato molto delle schede elettorali per posta, sono un completo disastro’ cercando di alimentare i dubbi e mettendo in discussione anche il sistema delle poste nazionale.

E il repubblicano non si è fermato qui perchè ha riacceso gli animi proprio in un periodo in cui il Paese è lacerato da crisi e proteste come quelle che si sono viste, fra l’altro, a Portland in Oregon, a Kenosha nel Wisconsin e a Louisville nel Kentucky dove due agenti sono stati feriti nella manifestazione di protesta nata dalla recentissima decisione del Gran Giurì di non accusare di omicidio i tre agenti che entrarono a casa dell’afroamericana Breonna Taylor e l’ammazzarono.

Ad un giornalista che gli chiedeva se si sarebbe impegnato ad una transazione pacifica del potere Trump ha risposto secco 'beh, non ci sarà transizione, ci sarà una continuazione, il voto per posta è fuori controllo e i democratici lo sanno meglio di tanti altri’.

Ma il voto per posta è adesso quasi un passaggio obbligato per il 78% degli americani a causa della pandemia. In questo caso sarà quindi molto improbabile conoscere già nella notte, dopo il voto, il vincitore. Bisognerà finire di contare i voti arrivati. E questa incertezza rappresenta un campo minato in questa campagna che è stata già molto tirata ed insolita.

Non è improbabile che Trump, in caso di sconfitta, possa appellarsi al Tribunale Supremo ed è per questo che ha detto che vuole sostituire subito la giudice Ginsburg morta venerdì scorso. La massima autorità della giustizia americana, composta da nove membri, se rimanesse in otto e ci fosse un appello, potrebbe andare avanti a lungo in una situazione di blocco e di non decisione. Meglio per il Presidente indicare un giudice chiaramente conservatore, per poter mantenere un Tribunale numericamente schierato da una parte. Non si sa mai.

Perchè queste elezioni potrebbero portare anche ad una decisione storica, non degli elettori, ma del Tribunale.