Usa, volevano rapire la governatrice del Michigan: tredici arresti

Le autorità Usa hanno accusato tredici persone di avere ordito un piano per rapire la governatrice democratica del MICHIGAN, Gretchen Whitmer. Secondo quanto riferito dal dipartimento di Giustizia, l'Fbi è venuta a conoscenza monitorando i social media, sui quali alcuni individui sostenevano che determinati governi statali stavano violando la Costituzione Usa. "Numerosi membri parlavano di uccidere i 'tiranni' o di 'rapire' un governatore in carica. Il gruppo ha deciso di aumentare i propri seguaci, incoraggiando ognuno a parlare con i propri nemici per diffondere il messaggio", ha spiegato l'ufficio del MICHIGAN del ministro della Giustizia. L'Fbi ha anche notato che quattro dei sei accusati avevano deciso di incontrarsi mercoledì per "effettuare dei pagamenti di esplosivi e scambiarsi equipaggiamento militare". Secondo quanto emerge dai documenti presentati al tribunale, i cospiratori avevano anche sorvegliato l'abitazione usata dalla Whitmer per le vacanze e discusso della possibilità di rapirla per sottoporla a un "processo". Il procuratore generale del MICHIGAN, Dana Nessel, ha annunciato anche ulteriori accuse contro sette membri della milizia Wolverine Watchman e altri associati. I sospettati sono stati tutti arrestati e accusati in base alle leggi anti terrorismo dello stato.

Michigan: Biden su sventato rapimento governatrice, "Parole Trump contano"

"Le parole che pronuncia sono importanti": con queste parole, il candidato democratico alla presidenza, Joe Biden, si e' riferito al presidente Trump in merito allo sventato attentato alla governatrice del Michigan, la democratica Gretchen Whitmer, da parte di un gruppo di estrema destra. Dopo aver espresso solidarieta' alla governatrice, Biden ha accusato Trump di non aver fatto abbastanza per condannare i sostenitori della supremazia bianca. Secondo il candidato dem alla presidenza, che ha parlato con i giornalisti a Phoenix, i sostenitori della supremazia bianca rappresentano una minaccia e la responsabilita' e' della retorica del presidente. E alla domanda se pensasse che il tweet di Trump 'LIBERATE Michigan' incoraggiasse le milizie, Biden ha risposto "Si'". E ha aggiunto: "Perche' il presidente non dice semplicemente 'stop'? Stop, stop, stop". Biden ha poi fatto sapere che lui e la candidata alla vicepresidenza Kamala Harris hanno parlato con la governatrice, apprendendo che le forze dell'ordine statali e federali hanno denunciato almeno 13 persone del Michigan e del Delaware per la presunta cospirazione.