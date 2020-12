Venezuela al voto per le elezioni parlamentari. L'opposizione boicotta

Si svolgono oggi in Venezuela le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Nazionale che rischiano di riaprire nel Paese, che vive una gravissima crisi economica ora peggiorata dal Covid, una nuova fase conflittuale nello stallo istituzionale in cui è bloccato da quasi due anni. Juan Guaidò, il presidente dell'attuale Assemblea che in questa veste, denunciando come illegale la rielezione di Nicolas Maduro nel 2018, si è proclamato presidente ad interim il 23 gennaio 2019 con il successivo riconoscimento degli Stati Uniti ed oltre 50 stati, boicotta le elezioni affermando che non saranno libere e corrette. Invece l'opposizione guidata da Guaidò sta promuovendo un referendum, "un'alternativa alla frode", con cui si chiede di rifiutare "l'usurpazione della presidenza" da parte di Maduro.

La partecipazione al voto "finirà solo per avvantaggiare il regime ed i suoi complici", ha twittato Guaidò affermando che "la cosa migliore è disertare le urne". I risultati delle elezioni di domani quindi sono scontati, con un rafforzamento dei fedelissimi di Maduro all'interno dell'Assemblea Nazionale, finora considerata l'ultima istituzione democraticamente eletta in Venezuela. E, secondo alcuni osservatori, Guaidò, che pur essendo riuscito a riunire l'opposizione ed ottenere il riconoscimento internazionale ha fallito nei ripetuti tentativi di prendere il controllo del potere, potrebbe trovarsi in una posizione rischiosa.

Venezuela, l'opposizione è in difficoltà

"L'opposizione è in grande difficoltà - ha detto Geoff Ramsey, a capo dell'ufficio Venezuela del Washington Office on Latin America - a meno che non trovino un modo per risolvere le dispute interne e riconnettersi con i problemi quotidiani dei venezuelani, sarà difficile per la coalizione rimanere rilevante". Maduro, da parte sua, ha fatto un'accanita campagna elettorale per i suoi candidati, compreso l'ex Speaker della Camera, Diosdado Cabello, e suo figlio Nicolás Maduro Guerra. "Io chiamo la mia gente alla battaglia - ha detto in un recente discorso televisivo - sono cinque anni che dicono che distruggeranno Maduro, chiedono un intervento militare in Venezuela: dobbiamo recuperare l'Assemblea Nazionale". "E' molto chiaro che queste elezioni non saranno eque, ma Maduro ha deciso di votare non perché si aspetta che la comunità internazionale riconosca i risultati, ma perché vuole chiudere il capitolo di Guaidò", ha aggiunto Ramsey. Non è intenzionata a riconoscere i risultati delle elezioni l'Unione Europea, che non ha voluto inviare propri osservatori e si prepara a non riconoscere i risultati delle elezioni.

Venezuela, il rapporto con gli Usa

Per quanto riguarda Washington, l'amministrazione Trump in questi anni ha dato il pieno sostegno a Guaidó, ha aumentato le sanzioni e nei mesi scorsi ha anche incriminato Maduro ed altri esponenti del governo per narcoterrorismo. Anche Joe Biden non riconoscerà il voto, continuando a riconoscere quindi "l'Assemblea democraticamente eletta" guidata da Guaidò, fanno sapere dallo staff del presidente eletto. Continuerà quindi la politica delle sanzioni, anche se l'amministrazione democratica eviterà i riferimenti a possibili interventi militari arrivati in questi anni da Trump.

Ma all'interno dell'opposizione venezuelana c'e' chi ha dubbi sul fatto che la politica delle pressioni e delle sanzioni possa avere effetti con questo regime. "Le sanzioni non stanno colpendo gli alti funzionari, loro hanno abbastanza denaro per comprare quello che vogliono - afferma Stalin González, ex alleato di Guaidó - i cittadini invece stanno perdendo. Come possiamo pretendere che la gente voglia protestare se è impegnata a non morire di fame?". Anche Henrique Capriles, che è stato due volte candidato alla presidenza, a settembre ha rotto pubblicamente con Guadò avviando negoziati tra Maduro e la Ue per gli osservatori. Negoziati che sono però naufragati portando i candidati alleati con Capriles a ritirarsi dalle elezioni.