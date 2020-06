Venezuela, clamorosa giravolta di Trump. Addio Guaidò, pronto a vedere Maduro

Nonostante le tensioni e le sanzioni Usa contro Caracas, il presidente americano, Donald Trump, non ha escluso un incontro con il capo di Stato venezuelano Nicolas Maduro, sottolineando di non avere piena fiducia nel leader dell'opposizione Juan Guaido', riconosciuto nel 2019 da quasi 60 Paesi (Usa compresi) come presidente ad interim. "Forse ci penserei... a Maduro piacerebbe incontrarsi e io non mi sono mai opposto agli incontri, lo sapete, raramente opposto", ha affermato il capo della Casa Bianca in un'intervista ad Axios.

POCA FIDUCIA IN GUAIDò

"Lo dico sempre, si perde molto poco con gli incontri, ma in questo momento, li ho rifiutati", ha aggiunto Trump. Secondo quanto riferito da Axios, durante il colloquio Trump ha sostenuto di "non avere molta fiducia in Guaido'", pur dicendosi "fermamente contrario a quanto sta succedendo in Venezuela". Il capo della Casa Bianca ha sottolineato che era "d'accordo" con il riconoscimento del leader dell'opposizione come presidente ad interim ma non crede che "fosse molto significativo, in un modo o nell'altro". L'ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, nel suo libro in uscita sconfessato da Trump, ha riferito che il presidente riteneva Guaido' "debole" in opposizione a Maduro che era "forte".