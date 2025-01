Auto esplode all'ingresso della Trump Tower di Las Vegas | video

Ecco il video ripreso dalle telecamere di sicurezza dell'esplosione di un'auto parcheggiata all'ingresso della Trump Tower di Las Vegas. Non si conoscono le ragioni dello scoppio e si indaga anche per escludere un possibile attentato anche se si propende per uno scoppio accidentale, magari legato al fatto che sull'auto si stavano trasportando dei fuochi artificiali. La vettura esplosa è un Cybertruck di Tesla. Nell'esplosione è morto un uomo che si trovava sul posto al momento dello scoppio.