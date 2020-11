Vienna, attacco terroristico in centro. Tre morti e 15 feriti, uomo in fuga

Vienna è stata presa d'assalto nella serata di ieri da due uomini. Il cancelliere austriaco Kurz non ha dubbi: "E' stato un ripugnante atto terroristico". Almeno due persone (un passante e una donna) sono morti e un'altra quindicina sono rimaste ferite (sette in modo grave) in una serie di attacchi armati, avvenuti intorno alle 20, in sei diversi punti nel centro della città. Almeno uno degli assalitori è stato ucciso, ma un altro è ancora in fuga ed a Vienna è in corso da ore un'imponente caccia all'uomo. La prima sparatoria è avvenuta proprio vicino ad una sinagoga che però era chiusa già da un paio d'ore e forse non era nel mirino, ma un assalitore è stato abbattuto. Poi dopo la prima sparatoria, la corsa all'impazzata del complice per i vicoli della città, tra i ristoranti dove la gente si godeva l'ultima serata prima dell'entrata in vigore del lockdown, in vigore da domani. In un video scioccante si vede un uomo che corre, imbracciando un fucile d'assalto e attraversa le strade sparando; un altro sembra mostrare il momento in cui un ignaro passante viene colpito da un terrorista.

Secondo le autorità, l'uomo in fuga è pesantemente armato ed è pericoloso. Da ore la polizia insieme alle forze speciali dei reparti Vega e Cobra, agenti dell'antiterrorismo e centinaia di agenti appoggiati da elicotteri, rastrellano il centro della città a caccia del fuggitivo. Sono stati creati posti di blocco, l'operazione prevede anche il controllo dei confini austriaci e sono state attivate le forze speciali dell'esercito, il Jagdkommando, che hanno assunto la sorveglianza degli edifici pubblici per liberare gli agenti di polizia che erano dislocati nei luoghi sensibili. E' ancora presto per farei ipotesi e la situazione non è chiara. On line, è apparsa una foto che mostrerebbe uno degli autori dell'attacco a Vienna: la didascalia che accompagna l'immagine è una dichiarazione di fede al nuovo capo dell'Isis, al-Qurashi, il successore del califfo Abu Bakr al-Baghdadi. L'autenticità dell'immagine non è stata confermata.

Secondo Rita Katz, direttrice del Site Institute, società che si occupa di monitorare e verificare le attività online dell'Isis, l'attentato è una rappresaglia jihadista per la partecipazione dell'Austria alla coalizione anti-Isis a guida Usa. "Sono lieto che i nostri agenti di polizia abbiano già eliminato uno degli aggressori: non saremo mai intimiditi dal terrorismo e combatteremo questi attacchi con tutti i mezzi", ha assicurato Kurz.

Austria: Conte, ferma condanna ad attacco a Vienna, non c'e' spazio per odio e violenza

Ferma condanna dell'attentato che questa sera ha colpito la citta' di Vienna. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commentando la situazione in corso nella capitale austriaca. "Non c'e' spazio per l'odio e la violenza nella nostra casa comune europea. Vicinanza al popolo austriaco, ai familiari delle vittime e ai feriti", ha scritto Conte.

Vienna: Macron, "Questa e' la nostra Europa. Non cederemo"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso sostegno all'Austria per l'attacco terroristico in corso a Vienna. "Questa e' la nostra Europa. I nostri nemici devono sapere con chi hanno a che fare. Non cederemo a nulla". "Noi francesi -ha aggiunto il presidente- condividiamo lo shock e il dolore degli austriaco Dopo la Francia, e' un paese amico che e' sotto attacco".