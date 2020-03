Virus, 3 contagi in Cina e Russia dall'Italia: stato d'emergenza in California

Coronavirus, Cina: altri due casi in ​Zhejiang tornati da Italia

Altri due casi di persone positive al coronavirus provenienti dall’Italia sono stati registrati nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, portando a dieci il numero di casi importati nella zona dal nostro Paese. Lo riferisce il tabloid Global Times. Ieri un altro caso di persona positiva al coroanvirus proveniente dall’Italia era stato registrato anche a Pechino. In totale, secondo gli ultimi dati diffusi dalla Commissione Nazionale per la Sanità cinese, sono più di venti i casi confermati di coronavirus importati dall’estero.

Coronavirus: italiano positivo in Russia, ricoverato

La Russia ha registrato un altro caso di coronavirus: si tratta di un cittadino italiano ed e' in condizioni soddisfacenti. Lo ha dichiarato il centro operativo per la lotta contro il virus in un comunicato, ripreso da Interfax. "Il cittadino italiano e' arrivato in Russia il 29 febbraio e ha richiesto assistenza medica il 2 marzo dopo la comparsa dei sintomi di un'infezione respiratoria acuta. E' stato ricoverato in isolamento in un ospedale", ha detto la nota.

Coronavirus, California dichiara stato di emergenza

Il governatore della California, Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza per il coronavirus. Durante una conferenza stampa ha spiegato che la misura allenta alcuni standard regolatori e facilita la risposta all'epidemia.

Coronavirus, altri 31 morti in Cina, 139 nuovi casi

Altri 31 morti ieri in Cina per il coronavirus che portano il totale nello Stato a oltre 3.000. Lo hanno reso noto le autorità di Pechino. In lieve aumento i contagi: 139 contro 119 il giorno precedente. I casi confermati in Cina sono 80.409.

Coronavirus, sono 15 mila i casi fuori dalla Cina

Il numero dei casi di coronavirus fuori dalla Cina hanno raggiunto la soglia dei 15 mila. Secondo l'ultimo conteggio, ci sono 95.416 contagiati di cui 80.409 in Cina, gli altri 15.007 sono sparsi nel mondo. I principali focolai sono in Corea del Sud (5.766), Italia (3.089) e Iran (2.922).

Coronavirus, altri 438 contagi in Corea del Sud: 5.766 totali

Altri 438 casi di coronavirus nella Corea del Sud che portano il totale nazionale a 5.766. Lo hanno reso noto le autorità di Seul. I decessi nel Paese sono 35, soprattutto persone anziane.