Virus, Germania chiude le frontiere. Modello Italia anche per l'Austria

Il contagio da coronavirus si estende e aumenta il numero dei Paesi che adottano misure draconiane. La Germania chiuderà da domani alle 8 le frontiere con Francia, Svizzera e Austria. Vienna segue il modello italiano e chiude negozi, bar, ristoranti, limitando gli spostamenti dei cittadini. La Repubblica Ceca va di fatto in quarantena. E in Francia un ministro avverte che "probabilmente" l'epidemia colpirà più della metà della popolazione. Dall'altra sponda dell'Atlantico arriva la notizia che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è risultato negativo al test.

Germania chiude frontiere con Francia-Svizzera-Austria. Il governo tedesco ha deciso la chiusura dei confini con Francia, Austria e Svizzera, a partire dalle 8 di lunedì. La decisione è stata presa dalla cancelliera Angela Merkel, da ministro dell'Interno Horst Seehofer e da quello della Sanità Jens Spahn, in accordo con le autorità del Baden-Württemberg, del Saarland e della Renania-Palatinato. La libera circolazione delle merci dovrebbe rimanere garantita, così come i pendolari possono anche continuare ad attraversare i confini. Il confine con la Polonia era già stato chiuso su iniziativa del governo di Varsavia

La Francia rafforza controlli confine Germania. La Francia rafforzera' a partire da domattina i controlli alla sua frontiera con la Germania, senza tuttavia chiuderla come ha deciso di fare Berlino di fronte al Coronavirus: lo ha annunciato oggi il ministero dell'Interno. "Limiteremo il passaggio alla frontiera allo stretto necessario - ha spiegato una fonte del ministero alla AFP - lasciando passare i transfrontalieri e il trasporto merci. Ma non si tratta di una chiusura”.

L'Austria chiude tutto sul modello Italia. L’Austria chiude tutto, seguendo il modello italiano. Saranno chiusi non solo i negozi, ma anche ristoranti, che secondo una prima bozza potevano invece restare aperti fino alle ore 15. Lo stop riguarda anche parchi giochi e campi sportivi. Come in Italia, saranno consentiti solo spostamenti inderogabili. E' previsto anche lo stop dei voli di linea verso Russia, Ucraina e Gran Bretagna. Lo ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz durante una seduta straordinaria del parlamento che deve approvare i provvedimenti che entreranno in vigore a mezzanotte.